Сонячно-жовті крашанки до великоднього столу: як пофарбувати яйця куркумою

Куркума – популярна приправа, яку вже багато століть поспіль використовують як натуральний барвник. Завдяки їй ви можете приготувати чудові крашанки до великоднього столу.

Ви, мабуть, не раз помічали, що куркуму дуже складно відтерти від поверхонь, якщо вона там опинилися. Але у випадку з фарбуванням яєць така сильна пігментація тільки на користь, повідомляє Ясенсвіт.

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Приготуйте яскраво-жовті крашанки на Великдень за допомогою відвару з куркуми.

Інгредієнти:

яйця – 6 штук;

куркума – 3 ст. ложки;

оцет – 1 ст. ложка;

сіль – 1 ст. ложка.

Як пофарбувати яйця куркумою:

Фарбувати потрібно яйця кімнатною температури, то завчасно дістаньте їх з холодильника. Не використовуйте для приготування відвару емальований посуд – шанс, що куркума надовго залишиться на стінках каструлі дуже великий.

Для рівномірного кольору шкаралупи не забудьте додати оцет, який можна замінити лимонною кислотою або лимонним соком. Деякі господині перед фарбуванням куркумою протирають яйця спиртом.

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Після підготовки починайте процес фарбування:

Налийте 2 л води у металеву каструлю. Додайте куркуму, оцет, сіль перемішайте і поставте на повільний вогонь. Зачекайте 5-7 хвилин поки куркума розчиниться, але не доводьте до кипіння. Покладіть у відвар яйця. Після закипання варіть від 10 до 12 хвилин. Якщо хочете, щоб яйце вийшло блідо-жовтим, зніміть каструлю з вогню раніше. І навпаки, для золотистого кольору шкаралупи яйця слід залишити у відварі "настоюватися" на 3-4 години або навіть на ніч, але в такому випадку є ризик, що пофарбується білок. Готові яйця опустіть в холодну воду. Відполіруйте крашанки соняшниковою олією для блиску перед подачею.

Також яйця в куркумі можна зробити не тільки однотонними, але й з малюнком. Візерунок буде не таким помітним і контрастним, як на червоних або темно-помаранчевих крашанках, але все ж варто спробувати.

Як пофарбувати яйця куркумою - як зробити крашанки

Як пофарбувати яйця куркумою без оцту

Яйця може пофарбувати, не додаючи оцту. У такому випадку вам знадобляться яйця, сіль, вода і куркума в тих же пропорціях, що і для класичного способу.

Залийте куркуму 2 літрами окропу, дайте охолонути і процідить через марлю або спеціальне сито. У готовий відвар додайте сіль, покладіть яйця і поставте на повільний вогонь. Варіть після закипання не більше 12 хвилин. Готові яйця покладіть в холодну воду.

Обидва способи досить прості та не вимагають багато часу. А ще до процесу можна залучати дітей — приготування крашанок може стати веселим заняттям для всієї родини.

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Нагадаємо, що чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.

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