Сусіди-вбивці: Названо небезпечні кімнатні рослини, що можуть спричинити дерматит, діарею та удушення

Кімнатні рослини завжди прикрашають і роблять наше життя більш затишним, однак недостатньо лише цілком впевнитися в їхній красі. Деякі з них можуть приховувати небезпечні для здоров'я речовини.

Біолог і фахівець з рослин Ірина Єжель підкреслює, на які особливості варто звертати увагу, обираючи рослини для дому.

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Здоров'я та безпека

Перш за все, перед тим як вибрати кімнатну рослину, варто впевнитися, що вона не містить шкідливих речовин. Це особливо важливо, якщо вдома є діти або домашні тварини, які можуть невідомо для себе скуштувати новий зелений "гість".

Серед найбільш небезпечних рослин можна виділити фікус, сік якого може спричинити дерматит; аглаонема, з якої може виникнути діарея, та еуфорбія, чий сік навіть викликає опік, сліпоту та задуху.

Особливо важливо бути обережним з рицином та олеандровим деревом, оскільки вони містять смертельно небезпечні речовини, які рослини виділяють для захисту від комах.

Здоровий підхід

Навіть найменша кількість отрутохімікатів у рослині може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, такими як сильне отруєння, серцеві недуги та ниркова недостатність. Контакт із соком або навіть частинами рослини може викликати алергічні реакції, свербіж та почервоніння.

Деякі кімнатні рослини також містять летючі речовини, які можуть призвести до проблем із диханням, хронічною забрудненістю носової порожнини, запамороченням та нудотою.

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Уникайте небезпеки

Для уникнення проблем краще тримати рослини з яскравими запахами в добре провітрюваному приміщенні. Також важливо враховувати, що отруйні речовини можуть міститися не лише у листя, але і у квітах, соку та колючках. Іноді вся рослина може бути просякнута отрутою, а концентрація залежить від тих ділянок, які вона найбільше хоче захистити.

Наприклад, азалія містить глікозиди, які можуть вплинути на ритм серця та навіть стати смертельними. Схожі речовини містяться і в конвалії, яка також може викликати проблеми з серцевим ритмом. До найнебезпечніших відноситься плющ, вживання якого може призвести навіть до летального результату.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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