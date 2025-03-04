Соціальна стипендія-2025: хто має право та як отримати

Кабінет міністрів України змінив порядок виплати соціальних стипендій для студентів і курсантів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Нововведення стосуються дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

Відповідна постанова уряду №125 була ухвалена 7 лютого 2025 року. Про це пише РБК.

Раніше право на соціальні стипендії мали всі студенти та курсанти, які зареєстровані як ВПО, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Тепер це право збережеться лише для тих, хто перемістився з територій, де тривають бойові дії або які залишаються тимчасово окупованими, а також для осіб, чиє житло було знищене чи пошкоджене внаслідок війни.

Розмір соціальної стипендії наразі становить 890 гривень.

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Згідно з новими правилами, студентам і курсантам першого року навчання стипендія призначається автоматично до першого семестрового контролю, без урахування рейтингу успішності. Надалі її виплачуватимуть лише тим, хто не має академічної заборгованості та входить до рейтингу успішності.

Якщо студент одночасно має право на соціальну та академічну стипендію, він може отримувати лише одну з них на вибір. Виняток становлять діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи, які втратили батьків під час навчання у віці від 18 до 23 років – для них передбачена виплата обох видів стипендій. Якщо ж соціальна стипендія належить студенту за кількома підставами, виплата здійснюється лише за однією з них, яку він обирає сам.

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