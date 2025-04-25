Соціальні стандарти під прицілом: чого чекати від оновлення прожиткового мінімуму

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік уряд закріпив основні соціальні стандарти, включаючи прожитковий мінімум (ПМ) та мінімальну зарплату. Було вирішено не змінювати ці показники й залишити їх на рівні, встановленому у 2024 році.

Про те, як саме виглядатиме прожитковий мінімум у 2025 році, повідомляється на офіційному ресурсі Верховної Ради України. Відповідно до Закону №4059-IX, з 1 січня 2025 року розмір прожиткового мінімуму збережеться на поточному рівні для всіх соціальних груп:

для осіб пенсійного віку – 2 361 грн;

загальна базова величина – 2 920 грн;

для дітей до 6 років – 2 563 грн;

для дітей віком 6–18 років – 3 196 грн;

для працездатного населення – 3 028 грн.

Прожитковий мінімум також слугує основою для нарахування зарплат у державному секторі. Зокрема, при розрахунках посадових окладів суддів, митників і податківців враховується показник 2 102 грн, а для окружних прокурорів – 1 600 грн.

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Ці значення діятимуть протягом усього 2025 року – від 1 січня до 31 грудня – без перегляду чи індексації.

Попри те, що прожитковий мінімум (ПМ) залишається без змін, він і далі є основним орієнтиром для багатьох фінансових розрахунків у державі. Зокрема, його розмір впливає на мінімальні пенсії, розмір допомоги на дітей, виплати по безробіттю, пільги на оподаткування, розміри штрафів, а також суму аліментів.

Згідно з чинним законодавством, мінімальні аліменти становлять:

1 281 грн – на дитину до 6 років;

1 598 грн – на дитину віком від 6 до 18 років.

Рекомендовані мінімальні аліменти дорівнюють повному прожитковому мінімуму: 2 563 грн – для дітей до 6 років, 3 196 грн – для дітей від 6 до 18 років.

Максимальна сума аліментів може сягати 25 630 грн і 31 960 грн відповідно.

Щодо інших соціально-економічних показників:

Мінімальна зарплата за тарифною сіткою становить 3 028 грн;

Єдиний податок для ФОПів першої групи – 302,8 грн на місяць;

Стандартна податкова пільга – 1 514 грн, підвищена – 2 271 грн;

У період воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не перевищує 8 000 грн.

На 2025 рік уряд не заклав у бюджет зростання соціальних стандартів. Це пов’язано з кількома ключовими факторами. По-перше, держава намагається втримати економічну стабільність і не допустити розгону інфляції. По-друге, значна частина фінансових ресурсів продовжує спрямовуватись на потреби оборонного сектору.

До того ж, через наявний дефіцит бюджету уряд не має змоги збільшити соціальні виплати без ризику для макроекономічної стабільності. Водночас у Кабінеті Міністрів запевняють: чинний рівень соціального забезпечення буде збережено, а можливість підвищення прожиткового мінімуму розглядається вже на 2026–2027 роки.

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