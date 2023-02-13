Фахівці дали поради, як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Власники смартфонів час від часу стикаються з ситуацією, коли телефон перестає реагувати на команди та зависає. Причина може бути у тому, що ваш гаджет потребує перезавантаження для оновлення операційної системи.

Зазвичай рекомендується робити перезавантаження гаджета раз на тиждень. При цьому варто, аби телефон був зарядженим, аби не вимкнувся повністю – тоді оновлення системних програм не відбудеться.

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Як пояснив у коментарі UAportal фахівець з ремонту телефонів, якщо ваш смартфон почав некоректно працювати та зависати, можна виправити проблему самостійно.

Інколи це може бути пов'язано з тим, що модель смартфона є застарілою і його оперативна пам'ять вже не справляється з системними програмами. У такому випадку краще провести глибоке очищення пам'яті та зупинити роботу окремих додатків, якими ви не користуєтеся.

Варто очистити кешовані зображення та файли через "Диспетчер телефону" та обрати "Очищення". Через "Налаштування" можна обрати "Програми" та вручну зупинити їх роботу.

Що стосується частоти перезавантаження смартфона. Спеціаліст для UAportal зауважив – все залежить від конкретного пристрою та того, як і як довго ви його використовуєте. За його словами, сучасні моделі досить добре керують оперативною пам'яттю і непомітно для користувача припиняють старі процеси. Однак і вони можуть збоїти.

У такому разі самостійно перезавантажувати телефон потрібно у таких випадках:

Якщо смартфон завис і не реагує.

Один з додатків не відкривається, або починає не відповідати довгий час.

Якщо смартфон став працювати повільніше.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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