Специалисты дали советы, как часто нужно перезагружать смартфон

Владельцы смартфонов иногда сталкиваются с ситуацией, когда телефон перестает реагировать на команды и зависает. Причина может быть в том, что ваш гаджет требует перезагрузки для обновления операционной системы.

Обычно рекомендуется производить перезагрузку гаджета раз в неделю. При этом следует, чтобы телефон был заряжен, чтобы не выключился полностью – тогда обновление системных программ не произойдет.

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Как пояснил в комментарии специалист по ремонту телефонов UAportal, если ваш смартфон начал некорректно работать и зависать, можно исправить проблему самостоятельно.

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Иногда это может быть связано с тем, что модель смартфона устарела и его оперативная память уже не справляется с системными программами. В таком случае лучше провести глубокую очистку памяти и остановить работу отдельных приложений, которыми вы не пользуетесь.

Очистите кэшированные изображения и файлы через Диспетчер телефона и выберите Очистка. Через "Настройки" можно выбрать "Программы" и остановить их вручную.

Что касается частоты перезагрузки смартфона. Специалист для UAportal заметил – все зависит от конкретного устройства и от того, как и как долго вы его используете. По его словам, современные модели достаточно хорошо управляют оперативной памятью и незаметно пользователю прекращают старые процессы. Однако и они могут сбоить.

В таком случае самостоятельно перезагружать телефон нужно в следующих случаях:

Если смартфон завис и не реагирует.

Одно из приложений не открывается или начинает не соответствовать долгое время.

Если смартфон стал работать медленнее.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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