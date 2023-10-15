Фахівці назвали найкращий спосіб боротьби з хропінням, який доступний буквально всім

Британські експерти розкрили простий спосіб, як позбутися від хропіння, яке може настигти вас або вашого партнера під час сну. Цей лайфхак допоможе покращити якість вашого сну і забезпечити комфортні умови для обох.

Хропіння може бути неприємним і заважати сну вашого партнера. Хоча це зазвичай не небезпечно для здоров'я, воно може стати джерелом роздратування відносин і призвести до втоми в обох партнерів, пише Miror.

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Як зазначається в статті британського видання, існує дуже простий спосіб покращити ситуацію з хропінням: пити більше води. Більшість з нас не отримують достатньо рідини протягом дня через споживання кави, чаю, солодких напоїв та інших альтернатив, які відволікають нас від основного джерела зволоження – води.

Зволоження організму може допомогти зменшити хропіння. Воно важливо для того, щоб слизові оболонки в роті, носі, горлі та язиці залишалися зволоженими, що зменшує вібрацію та звуки, які виникають при хропінні. Важливо зауважити, що позбавлення організму води, наприклад, внаслідок вживання алкоголю, може призвести до збільшення хропіння, оскільки алкоголь дегідрує і часто містить велику кількість цукру, що збільшує утворення слизу.

Національна служба здоров'я Британії рекомендує вживати від 6 до 8 склянок рідини на день. Однак потреби можуть варіюватися в залежності від різних факторів, таких як фізична активність, спека, стан здоров'я і годування грудьми.

Забезпечення організму достатньою кількістю води має багато інших корисних вигод для здоров'я. Це допомагає регулювати температуру тіла, змащувати суглоби, захищати спинний мозок і виводити відходи з організму. Тож, зберігання власного тіла у відповідному гідратованому стані може сприяти зменшенню хропіння та покращенню загального самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про прості поради, які допоможуть позбавитися хропіння.

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