Фахівці назвали топ-3 найбільш неслухняні породи собак

Виховання собаки виявляється набагато складнішим завданням, ніж може здатися на перший погляд, повідомляє Ukr.Media. Деякі пси мають важкий норов і досить важко піддаються дресурі.

Про це пише Ukr.media.

Коргі

На перший погляд, здаються беззахисними, але насправді вони можуть виявитися руйнівниками, якщо їм стає нудно. Тому потрібно приділити особливу увагу їхньому вихованню, щоб не допустити некерованості. Важливо також переконатися, що ці чотириногі друзі завжди залишаються активними.

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Бігль

В цілому, є добродушними, але не завжди готові слухати команди господаря. Потрібно проявити твердість і рішучість у їхньому вихованні, а також заохочувати їх до постійної фізичної активності, щоб їхня енергія не переросла в деструктивність.

Джек-рассел-тер'єр

Відзначаються цікавим та грайливим характером. Щоб впоратися з ними, потрібна тверда рука господаря та достатня кількість уваги і ігор. В іншому випадку вони можуть нанести шкоду. Слухають команди господаря через раз.

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