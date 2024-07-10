Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили 30 танків та майже 500 окупантів (вибухове відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України активно знищують російських загарбників та військову техніку окупантів. Бої відбуваються на різних ділянках фронту.

За два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили, зокрема, 30 танків. Про це повідомили на каналі СБУ у Telegram.

Також бійці ліквідували 43 ББМ, 56 артсистем і РСЗВ та 12 систем ППО окупантів. Окрім цього були знищені вісім засобів РЕБ/РЕР, 461 одиниця автотранспорту та 235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій.

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Спецпризначенцям вдалося ліквідувати 11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами. Окрім цього, удари знищили 485 окупантів.

На відео можна побачити роботу спецпризначенців по різних цілях.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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