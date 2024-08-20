Спецоперація ГУР 'Очерет': окупант перейшов на бік України та підірвав штаб з офіцерами Шторм-Z (фото)

Під час спецоперації під кодовою назвою "Очерет" російський військовий здійснив успішний напад на штаб батальйону Шторм-Z перед тим, як перебіг в Україну. Ця акція була спільною програмою "Хочу жити" та легіону "Свобода Росії".

Російський пілот FPV, відомий під позивним "Сільвер", спочатку зв’язався з легіоном "Свобода Росії" взимку 2024 року. Мотивований систематичними воєнними злочинами та звірствами, вчинюваними його підрозділом, включаючи позасудові страти, побиття та вимагання, "Сільвер" вирішив співпрацювати з Україною, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Завдяки співпраці з російським солдатом українська розвідка змогла зібрати цінну інформацію про позицію, силу та плани ворога на певній ділянці фронту.

У ретельно спланованій операції "Сільвер" кинув гранату у вентиляційну шахту, що веде до підвалу, де спав командир та інші офіцери батальйону Шторм-Z. У підвалі було близько 15 людей. "Прямо над ліжком, де спав командир, була труба. Вона виходила на вулицю біля входу, і ми вирішили кинути в цю трубу одну-дві гранати, щоб вони вибухнули біля них", - розповів він.

росіянин ''Сільвер'', який перейшов на бік України. Джерело: gur.gov.ua росіянин ''Сільвер'', який перейшов на бік України. Джерело: gur.gov.ua

росіянин ''Сільвер'', який перейшов на бік України. Джерело: gur.gov.ua росіянин ''Сільвер'', який перейшов на бік України. Джерело: gur.gov.ua

Після успішного обстрілу російський військовий втік заздалегідь спланованим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Відтоді він приєднався до легіону "Свобода Росії" як новобранець, сповнений рішучості боротися проти злочинного режиму путіна.

Український уряд продовжує заохочувати російських солдатів здаватися в полон і скористатися програмою "Хочу жити", яка пропонує допомогу та захист тим, хто вирішив дезертувати.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що ГУР МОУ вдалося провести спецоперацію "Синиця", яка тривала більш як пів року. У ході неї ГУР виманило на територію України пілота російського гвинтокрила Мі-8 АМТШ разом з екіпажем.

У лютому 2024 року в Іспанії вбили льотчика Максима Кузьмінова, який пригнав вертоліт Україні.

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