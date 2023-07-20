Речник Повітряних сил пояснив, чому силам ППО важко збивати російські 'Онікси'

У ніч проти 20 липня росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів. Зокрема, було запущено 7 крилатих "Онікс", 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет "Іскандер-К" та 19 ударних дронів типу Shahed-136/1.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що протиповітряним силам Україні важко виявити та збити ракети "Онікс", оскільки вони летять на великій швидкості й малій висоті.

Під час телемарафону Юрій Ігнат зауважив, що ракети "Онікс" мають призначення атакувати плавзасоби. Їхня швидкість становить 2,6 Маха (понад 3000 км на годину).

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"На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою для того, щоб знищити корабель", – пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що саме ця властивість "Оніксів" ускладнює виявлення та збиття цих ракет силами української протиповітряної оборони.

"Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна зрештою якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", – додав він.

Ігнат каже, що наявними засобами ППО в Україні збивати "Онікси" на великій швидкості й на малій висоті не є можливим.

"Бачимо, що пролітають ці ракети, не всі долітають до цілі й Х-22, і "Онікси". Зрештою частина долітають, наслідки, які відбуваються ми бачимо, попадає і по причалах, і по житлових будинках", – резюмував він.

Нагадаємо, 20 липня вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку по українських містах. В Одесі зруйновано адмінбудівлю, у Миколаєві сталися прильоти по будинках та гаражах.

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