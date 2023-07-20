Спикер Воздушных сил объяснил, почему силам ПВО трудно сбивать российские 'Ониксы'

В ночь на 20 июля россияне выпустили по Украине 38 боеприпасов. В частности, было запущено 7 крылатых "Оникс", 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, 3 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 19 ударных дронов типа Shahed-136/1.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что противовоздушным силам Украины трудно обнаружить и сбить ракеты "Оникс", поскольку они летят на большой скорости и малой высоте.

Во время телемарафона Юрий Игнат отметил, что ракеты "Оникс" должны назначить атаку плавсредства. Их скорость составляет 2,6 Маха (более 3000 км/ч).

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"На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при мероприятии на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой для того, чтобы уничтожить корабль", - пояснил спикер Воздушных сил.

Игнат добавил, что именно это свойство "Ониксов" усложняет выявление и сбивание этих ракет силами украинской противовоздушной обороны.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно наконец какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - добавил он.

Игнат говорит, что имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "Ониксы" на большой скорости и на малой высоте невозможно.

"Видим, что пролетают эти ракеты, не все долетают до цели и Х-22, и "Ониксы". В конце концов часть долетают, происходящие мы видим последствия попадает и по причалам, и по жилым домам", - резюмировал он.

Напомним, 20 июля ночью россияне совершили очередную массированную атаку по украинским городам. В Одессе разрушено админздание, в Николаеве произошли прилеты по домам и гаражам.

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