Спирт та сода: як вивести плями від трави

Свіжі плями від трави очищаються доволі легко, чого не скажеш про вже засохлі забруднення. Але UaPortal підібрав дієві методи їх усунення.

Спирт

Нанесіть невелику кількість спирту на чисту губку та промокніть нею пляму, а потім промийте холодною водою. Візьміть трохи рідини для миття посуду, нанесіть на пляму та добре втирайте. Залиште на 5 хвилин, а потім періть, як завжди.

Засіб для миття посуду та перекис водню

Візьміть одну столову ложку засобу для миття посуду та дві столові ложки перекису водню. Змішайте та покладіть річ з плямою у розчин на півгодини. Потім потріть та змийте холодною водою.

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Харчова сода

Візьміть 2 чайні ложки перекису водню та одну чайну ложку харчової соди, змішайте та пастою обробіть пляму. Залиште на півгодини. Потріть та змийте холодною водою.

Оцет

Візьміть білий оцет та налийте на пляму, потріть та залиште на 15 хвилин. Виперіть, як завжди.

Зубна паста

Візьміть зубну пасту та увітріть в пляму. Залиште на 10 – 15 хвилин. Змийте теплою водою та виперіть.

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