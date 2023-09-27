Впорається і початківець: неймовірні осінні светри, які можна зв‘язати самостійно (фото)
Впорається і початківець: неймовірні осінні светри, які можна зв‘язати самостійно (фото)
Холодна погода настане вже зовсім скоро і любительки теплого хобі уже розмірковують, що оригінального зв’язати цієї осені.
Ми підібрали доволі прості у виконанні моделі нейтральних кольорів.
Про це пише Радіотрек.
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Ці вироби мають потенціал стати універсальною базою для вашого осіннього гардеробу і прекрасно зігріють вас у холодну пору. Крім того, вони завжди актуальні і легко впишуться в будь-який стиль.
Нагадаємо, ми вже писали, що носити вдома, щоб було зручно та гарно.
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