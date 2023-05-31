Одразу зняли командира: бійці ССО показали вдалу засідку на катер російських військових (відео)
На південному напрямку українські оператори ССО успішно провели засідку на російських військових. Виконуючи розвідувальне завдання, вони почули звук та помітили наближення катера вздовж річки. Виявилося, що це була група російських військових, і для операторів ССО це була чудова можливість.
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Бойова група операторів миттєво відкрила вогонь по противнику і успішно усунула командира і човняра, який керував катером – це підтвердили розвіддані. Також на відео показали бій українських військових з окупантами та кадри з дрона аеророзвідки, які підтверджують знищення ворога.
Деталі про цю засідку надав воїн морського центру ССО України, який особисто брав участь у цій операції.
Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.
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