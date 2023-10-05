Зрізати чи викручувати: Як правильно збирати лісові гриб

Як і де збирати гриби у лісі

Грибний сезон розпочався в Україні, і вже зараз лісові мисливці мають можливість зібрати великий кошик ароматних дарів природи. Різноманітність грибів, які можна знайти у вересні, дійсно вражає. У цій статті ми розглянемо, де найкраще шукати гриби, як їх збирати і чи потрібно зрізати ніжку.

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Для початку, давайте розберемося із питанням, як правильно збирати гриби – зрізати або викручувати ніжку. Серед любителів лісових грибів часто виникає суперечка щодо цього питання. Існує популярний міф, що гриби обов'язково потрібно зрізати, інакше можна пошкодити грибницю і призвести до того, що гриби на цьому місці більше не виростуть, пише УНІАН.

Однак фактично це не впливає на подальший ріст грибів. Корінь гриба, відомий як міцелій, знаходиться під землею, і сам гриб розростається з міцелію. Тому незалежно від того, чи зрізаєте ви гриб ножем чи викручуєте ніжку, це не завдасть шкоди міцелію.

Питання, чи зрізати або викручувати гриби, залежить від зручності для грибника. Білі гриби, наприклад, зазвичай зрізають, оскільки вони мають смачну ніжку, яку бажано зберегти цілою. З іншого боку, пластинчасті гриби можна зручніше зрізати, щоб відразу перевірити зріз на наявність черв'яків.

Де і коли краще шукати гриби?

У вологу погоду і після дощу гриби рекомендується шукати в сухих місцях, на пагорбах, сонячних галявинах і на узліссях. У суху і жарку погоду, навпаки, гриби можна знайти у вологих місцях, в тіні дерев, серед моху і в густій траві.

Доцільно розпочинати збір грибів до сходу сонця або в хмарну погоду, коли вони стають більш помітними. Якщо ви знайшли один гриб, сідайте біля нього і огляньте околиці. Багато грибів ростуть в колоніях поруч один з одним. Не лінуйтеся заглянути в високу траву або під гілки на землі, іноді саме там можуть приховуватися смачні гриби. Тож не пропустіть свій шанс на відмінний грибний улов!

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