США завдає великої поразки Ірану - Трамп

Президент США Дональд Трамп під час звернення до американців заявив, що Сполучені Штати досягають значних успіхів у протистоянні з Іраном. За його словами, результати дій американської армії стануть помітними вже найближчим часом.

Про це Трамп сказав під час офіційного звернення, трансляцію якого показували американські ЗМІ. "Ми здобуваємо потужну перемогу над Іраном. Незабаром будуть видно результати цього", — заявив глава Білого дому.

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Інших подробиць щодо своїх слів президент США під час виступу не навів.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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