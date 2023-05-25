Сварки та розлука: чому не можна витиратись одним рушником та вручати його у подарунок

Рушник завжди асоціюється з гостинністю, домашнім затишком і сімейною атмосферою. Однак, існують певні вірування, що забороняють дарувати рушник, оскільки вони можуть мати негативні наслідки. Розглянемо ці прикмети і пов'язані з ними переконання.

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По-перше, народна мудрість стверджує, що двом людям не слід витиратися одним рушником. Віриться, що це може привести до непорозумінь і сварок між цими особами. Ця прикмета має на меті запобігти конфліктам та зберегти гармонію відносин.

По-друге, існує переконання, що дарувати рушник не є доброю ідеєю. Вважається, що такий подарунок може стати причиною розлуки або непорозумінь на все життя. Відповідно до цієї прикмети, рушник символізує далеку дорогу та розлуку з дорогою людиною. Такий подарунок може негативно вплинути на взаємини та створити розрив.

Нарешті, існує вірування, що бити тварин та інших людей рушником призведе до розкриття будь-якої таємниці. Згідно з цією прикметою, коли ви використовуєте рушник для фізичної агресії, ваші секрети, які ви приховували, можуть стати відомими всім. Крім того, такі дії можуть викликати сімейні проблеми, які вже мали своє вирішення, але знову почнуть виникати через цей вчинок. У разі, якщо ваша гаряча рука випадково потрапить на кота чи собаку, вважається, що вас чекає тривала депресія та непотрібні витрати.

Раніше ми писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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