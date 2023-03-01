Стало відомо, як зміняться тарифи на світло у березні

В Україні з 1 березня 2023 року очікувалося підвищення цін на електроенергію. Згідно з постановою №859 від 11.08.2021, уряд встановив ціни на електроенергію для побутових споживачів, які залишаться актуальними й у березні 2023 року.

Для домогосподарств, що споживають електроенергію, тарифи залежатимуть від обсягу споживання. Про це повідомляє GSMinfo.

Зазначається, що для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, тариф становитиме 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

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Водночас для тих, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць – 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

Тариф на електроенергію для колективних побутових споживачів та гуртожитків становить 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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