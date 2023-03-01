Стало известно, как изменятся тарифы на свет в марте

В Украине с 1 марта 2023 года ожидалось повышение цен на электроэнергию. Согласно постановлению №859 от 11.08.2021, правительство установило цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые останутся актуальными и в марте 2023 года.

Для домохозяйств, потребляющих электроэнергию, тарифы будут зависеть от объема потребления. Об этом сообщает GSMinfo.

Отмечается, что для потребителей, использующих до 250 кВт-ч в месяц, тариф будет составлять 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.

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В то же время для потребляющих более 250 кВт-ч в месяц – 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.

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Тариф на электроэнергию для коллективных бытовых потребителей и общежитий составляет 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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