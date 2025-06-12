Стало відомо як податкова отримує інформацію про джерела доходів українців

Податкова служба володіє широким арсеналом інструментів для виявлення джерел прибутків громадян України. Важливо розуміти, що не кожен грошовий переказ на банківську картку є конфіденційним.

У певних ситуаціях податкові органи можуть отримати доступ до інформації про фінансові операції, зокрема до банківських виписок та інших даних. Про це пише "24 Канал" з посиланням на 7eminar.

У разі значної кількості грошових переказів між банківськими рахунками, Національний банк України має право передати відповідні відомості до податкової служби. Після цього проводиться перевірка. Іншими словами, регулятор надсилає дані про P2P-операції, що може призвести до нарахування податкових зобов’язань: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

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Контроль за переказами з картки на картку може здійснюватися кількома способами, зокрема:

за допомогою "таємних покупців" у межах контрольних закупівель;

через доступ до банківської інформації на підставі судового рішення;

за чеками ФКЧ-3, які видають небанківські фінансові установи, наприклад, під час транзакцій на маркетплейсах;

шляхом направлення інформаційних запитів;

у межах обміну даними між податковою службою, БЕБ і фінансовим моніторингом.

"Враховуйте правила фінансового моніторингу та ризики передачі інформації органам ДПС на основі банківської діяльності. Якщо банк заблокує вам рахунок або проводить фінмоніторинг, намагайтеся максимально пояснити ситуацію і переконати не блокувати рахунок", – зазначають експерти.

Ігнорувати запити від податкової не варто, особливо якщо мова йде про офіційні листи. Важливо пам’ятати, що відповідь на них потрібно надати протягом 15 робочих днів із дати отримання документа.

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