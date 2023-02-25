Стало відомо, які періоди зарахують у страховий стаж під час війни

В умовах воєнного стану законодавство щодо страхового стажу зазнало певних змін. Громадяни можуть зіткнутися з проблемою, коли періоди роботи перестали зараховуватися до страхового стажу.

Для того щоб йшов страховий стаж, роботодавець повинен сплачувати за працівника, а підприємець також за себе, страхові внески та своєчасно звітувати. Про це повідомляє NV.

Зазначається, що окремі категорії можуть не сплачувати внески, зокрема в періоди:

перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати (за свій рахунок);

призупинення дії трудового договору;

проходження військової служби мобілізованими працівниками.

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Крім того, з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану дозволено не платити страхові внески за себе підприємцям.

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Крім того, до страхового стажу працівника зараховуються:

періоди простою, враховуючи, що за цей час роботодавець зобов’язаний сплачувати страхові внески у сумі, не меншій ніж мінімальна;

час роботи за сумісництвом та суміщенням.

У разі призупинення дії трудового договору відшкодування заробітної плати та страхових внесків у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України. Тобто нарахувати мають після притягнення росії до відповідальності. Однак щоб убезпечити себе, можна:

влаштуватися на роботу за сумісництвом без припинення трудових відносин; зареєструватися підприємцем та самостійно сплачувати страхові внески за себе; надавати послуги (виконувати роботи) за договорами цивільно-правового характеру; звільнитися з роботи та стати на облік у центрі зайнятості або одразу знайти нову роботу.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді пояснили, що деякі пенсіонери можуть отримати компенсаційну доплату до своєї пенсії. Це дозволено при досягненні певного віку.

Також український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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