Деяким пенсіонерам зупинили виплату пенсій: чому так сталось та як відновити

Деяким пенсіонерам можуть "заморозити" пенсійні виплати, що нараховуються на карту. Проте недоотримані кошти можна повернути.

У Міністерстві соціальної політики нагадали про випадки, коли зупиняється виплата пенсій. Також українцям дали поради, як відновити ці виплати.

Зазначається, що видачу пенсій можуть тимчасово зупинити, якщо пенсіонер не використовував свій банківський рахунок більш як шість місяців.

Аби така ситуація не відбулася, отримувачу виплат потрібно хоча б один раз за вказаний період провести транзакцію своєю пенсійною карткою. Це може бути поповнення рахунку, сплата комунальних послуг чи інші операції за участю картки.

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Як відновити виплати, якщо їх "заморозили"

Отримувачі соцвиплат мають змогу повернути недоотримані кошти та відновити виплату пенсії. Для цього пенсіонерові треба звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", — пояснила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Коли Пенсійний фонд перевірить дані отримувача пенсії, то буде ухвалено рішення щодо відновлення виплат впродовж 10 днів від дня звернення.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді пояснили, що деякі пенсіонери можуть отримати компенсаційну доплату до своєї пенсії. Це дозволено при досягненні певного віку.

Також український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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