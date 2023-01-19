Некоторым пенсионерам остановили выплату пенсий: почему так произошло и как восстановить

Некоторым пенсионерам могут "заморозить" начисляемые на карту пенсионные выплаты. Однако недополученные средства можно вернуть.

В Министерстве социальной политики напомнили о случаях, когда останавливается выплата пенсий. Также украинцам дали советы, как возобновить эти выплаты.

Отмечается, что выдачу пенсий могут временно приостановить, если пенсионер не использовал свой банковский счет более шести месяцев.

Чтобы такая ситуация не произошла, получателю выплат нужно хотя бы один раз за указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой. Это может быть пополнение счета, оплата коммунальных услуг или другие операции с участием карты.

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Как возобновить выплаты, если их "заморозили"

Получатели соцвыплат могут вернуть недополученные средства и возобновить выплату пенсии. Для этого пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", - объяснила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

Когда Пенсионный фонд проверит данные получателя пенсии, будет принято решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, что некоторые пенсионеры могут получить компенсационную доплату своей пенсии. Это разрешено при достижении определенного возраста.

Также украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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