Стало відомо, якою буде погода на День державного прапора України 2024

В Україні до кінця серпня очікуються температурні гойдалки. Спека, яка нині домінує, буде то спадати, то повертатися.

Синоптиця Наталка Діденко оприлюднила детальний прогноз щодо погодних умов в Україні. За її словами, "комфортна погода" очікується лише на початку вересня.

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У п'ятницю, 23 серпня, на День Державного прапора в Україні очікується спекотна та суха погода. Дощ можливий лише на ніч на Донеччині, очікується гроза.

Температура повітря на півдні, сході та в більшості центральних областей підійметься до 35 градусів.

Погода в Україні. Джерело: facebook.com/UkrHMC Погода в Україні. Джерело: facebook.com/UkrHMC

Не вище 30 градусів очікується на заході, півночі, у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.

У Києві спека послабне до 27 градусів, а от 24 серпня в столиці знову почне теплішати. На День Незалежності очікується 29 градусів.

"А з неділі спека знову посилиться. Дихнути легше можна буде 1-2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної", – додала Діденко.

Раніше синоптики розповіли про погоду в Україні на вересень.

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