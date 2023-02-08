Стало відомо, коли українці зможуть змінити постачальника світла за спрощеною процедурою

Українцям спростили процедуру укладання договорів та зміни постачальника електроенергії. Зміни, запроваджені НКРЕКП, набудуть чинності з 1 липня 2023 року.

Це допоможе українцям користатися можливістю заміни постачальника швидше. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Постановою передбачається впровадження можливості укладення договорів на розподіл і постачання електричної енергії споживачам за допомогою інформаційно-комунікаційних систем (дистанційного порядку взаємодії). Також додається реалізація адміністрування зміни постачальника електроенергії Адміністратором комерційного обліку засобами Датахаб", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Регулятор зобов’язав постачальників електричної енергії пропонувати споживачам комерційні пропозиції на електричну енергію за фіксованою ціною. Йдеться про оформлення пропозицій на календарний квартал та рік.

У НКРЕКП вважають, що прийняття постанови має посилити конкуренцію та надати змогу споживачу орієнтуватися в цінових пропозиціях постачальників електричної енергії.

Нагадаємо, фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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