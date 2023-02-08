Стало известно, когда украинцы смогут изменить поставщика света по упрощенной процедуре

Украинцам упростили процедуру заключения договоров и смены поставщика электроэнергии. Изменения, введенные НКРЭКУ, вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Это поможет украинцам пользоваться возможностью замены поставщика быстрее. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Постановлением предусматривается внедрение возможности заключения договоров на распределение и поставку электрической энергии потребителям с помощью информационно-коммуникационных систем (дистанционного порядка взаимодействия). Также прилагается реализация администрирования смены поставщика электроэнергии Администратором коммерческого учета средствами Датахаб", – говорится в сообщении.

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Регулятор обязал поставщиков электрической энергии предлагать потребителям коммерческие предложения на электрическую энергию по фиксированной цене. Речь идет об оформлении предложений на календарный квартал и год.

В НКРЭКУ считают, что принятие постановления должно усилить конкуренцию и позволить потребителю ориентироваться в ценовых предложениях поставщиков электрической энергии.

Напомним, специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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