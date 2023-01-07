Стало відомо, хто з пенсіонерів може отримати доплату розміром 10% від прожиткового мінімуму

В Україні низка пенсіонерів має право на доплату до пенсійних виплат. Зокрема, донори мають отримувати щомісячно 10% до пенсії від прожиткового мінімуму.

У грудні 2022 року був перерахований прожитковий мінімум, що вплинуло також на збільшення додаткових виплат. Про це пише "На пенсії".

"Перерахунок надбавки, призначеної відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів", було проведено 1 грудня. Наразі ця доплата становить 258,90 грн на місяць. Її плюсують до основних виплат пенсіонера", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця сума залишиться без змін протягом 2023 року. Це пов'язано з рішенням влади "заморозити" прожитковий мінімум.

Уточнюється, що статус почесного донора в Україні надають людині, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Щоб отримувати надбавку до пенсії, такій людині потрібно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком “Почесний донор України" до територіального управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що українські пенсіонери у 2023 році отримуватимуть ті ж самі гроші, що й зараз. Розмір мінімальної пенсії складе 2093 грн. Згідно з державним бюджетом, не передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати теж не змінюватимуться.

Також в Міністерстві соцполітики України розповіли, чи зможуть виплачувати пенсії в 2023 році. Зокрема названо джерела, завдяки яким наповнюється бюджет України.

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