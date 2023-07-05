Стало відомо, хто міг влаштувати вибух у Шевченківському суді Києва

У середу, 5 липня, у Шевченківському суді Києва, що знаходиться на вулиці Дегтярівській, 31А, пролунав вибух. Повідомляється, що один з підозрюваних у справі про теракт під стінами Верховної Ради Ігор Гуменюк підірвав три гранати та взяв у заручники конвоїра.

Також до сьогоднішніх подій у суді може бути причетний Сергій Васильович Крайняк – він теж проходив у справі про вибухи під стінами парламенту.

У столичній поліції повідомили, що сьогодні правоохоронці отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. "На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", – додали правоохоронці.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вибух пролунав о 17:20, коли військові конвойної служби Національної гвардії України привезли до суду "підсудну особу, який, попередньо, підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій".

Відомо, що сьогодні 0 15 годині Шевченківський суд мав продовжити розгляд справи Крайняка та Гуменюка.

Хто такий Ігор Гуменюк:

31 серпня 2015 року Верховна Рада проголосувала за президентський законопроєкт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Цього ж дня під стінами парламенту відбулися сутички. Унаслідок інциденту загинули четверо нацгвардійців, 65 військовослужбовців отримали поранення.

Слідство встановило, що гранату у бік нацгвардійців кинув боєць з батальйону "Січ" Ігор Гуменюк (1994 р.н.). До його спільників приписали бійця добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергія Крайняка (1994 р.н.). Затримані заперечували свою провину.

Справа про події під Радою 2015 року розглядається у Шевченківському суді Києва з літа 2016 року.

4 жовтня 2022 року Шевченківський суд Києва ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Ігорю Гуменюку, хоча підозрюваний запевняв, що може перебувати під домашнім арештом. Він заявляв, що тікати з країни не збирається, оскільки у нього тут сім'я, а ще казав, що "за ці 7 років багато чого переосмислив".

Згодом ВО "Свобода" і батальйон "Січ" відмежувалися від затриманого Гуменюка, заявивши, що "Боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк перебував у процесі звільнення на підставі власноруч написаного рапорту про звільнення за власним бажанням".

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