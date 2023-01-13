Стануть як нові за 2 хвилини: як швидко почистити скло в окулярах та не залишити подряпин

Як швидко почистити скло в окулярах та не залишити подряпин

Окуляри можна ефективно очистити та зберегти їх у хорошому стані. Проте деякі метоли можуть залишити подряпини на лінзах або спричинити скручування дужок.

За 2 хвилини ваші окуляри стануть як нові завдяки одному чарівному продукту. Про це пише видання Sante Plus.

Пам'ятайте, що при чищенні окулярів рекомендується тримати їх за оправу, а не за носову подушечку або будь-яку дужку. Завдяки цьому ви уникнете деформації кріплення. Також не рекомендується інтенсивне натирання лінз.

Цей ефективний прийом для видалення бруду з лінз і оправи окулярів. Для цього вам треба картопля з високим вмістом крохмалю. Помийте овоч та наріжте його скибочками. Потім акуратно натріть цими скибочками очищені і висушені скла.

Важливо не залишити слідів. На завершення протріть лінзи серветкою з мікрофібри, щоб видалити всі сліди крохмалю. Цей трюк допоможе вам довше зберегти ваші окуляри без подряпин та розводів.

Ще один спосіб очищення лінз окулярів. Придбайте спеціальну рідину для чищення окуляр або спеціальні вологі серветки. Рекомендуємо купувати ці два вироби в оптиці. Завдяки цьому ви будете впевнені, що вони не пошкодять лінзи.

Крім цього, бажано мати серветку з мікрофібри для догляду за окулярами.

Чого категорично слід уникати під час чищення окулярів

Якщо ви хочете почистити свої окуляри, вам слід уникати їх витирання насухо, оскільки ви натираєте скло частинками пилу та піддаєте їх подряпинам. Також не рекомендується очищати скла очисними засобами для скла і дзеркал, оскільки ці хімічні речовини згубно впливають на ніжне скло окуляр.

Не варто використовувати туалетний папір, серветки або серветки для одягу для очищення лінз окулярів. Це може їх подряпати.

Чому лінзи моїх окулярів часто брудняться

1. Потовиділення. Окуляри можуть забруднитися та запітніти, якщо ви сильно потієте. А ще волога з вашої шкіри може осідати на лінзах і забруднити їх.

2. Пил і частинки.

3. Хімічні речовини. Лінзи можуть піддаватися впливу таких хімічних речовин, як парфуми, засоби для чищення, вихлопні гази автомобіля тощо.

4. Поганий догляд за лінзами.Якщо ви не чистите окуляри регулярно або використовуєте невідповідні засоби для чищення, лінзи можуть стати брудними, і в результаті їх буде важко очистити.

Нагадаємо, що з проблемою запотівання лінз кожної зими стикаються майже всі люди, що носять окуляри. Як уникнути появи конденсату на склі, щоб завжди залишатись "із зором", читайте у нашому матеріалі.

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