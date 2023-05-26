Старший за Стоунхендж: археологи намагаються розкрити загадку доісторичного кам‘яного кола у Дартмурі

Працівники національного парку Дартмур, організації "Історична Англія" та ініціативи Фонду спадщини Національної лотереї "Наше спільне надбання" спільними зусиллями збираються провести вивчення гірської місцевості Дартмура для більш глибокого розуміння походження кам’яних утворень. Наприклад, вчені провели аналіз каміння пагорба Кат-Хілл і визначили, що він датується 3 620 роком до н. е., тобто воно старше за Стоунгендж і піраміди Гізи.

Про це пише Mid-Devon Advertiser.

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Кам'яний ряд під назвою Пайлз Хілл, що пролягає в районі розташування громад Харфорд і Угборо, вигинаєтся на проміжку близько 850 метрів зі сходу на захід. Ряд складається з більш, ніж 40 каменів, які всі впали чи похилилися, інші камені приховані за густою рослинністю.

На думку вчених камені почали свій лік ще у період неоліту та ранньої бронзи. Визначити точний вік каменів неможливо, але приблизно дізнатися, скільки їм років можна за допомогою радіовуглецевого датування шарів торфу над і під камінням.

Нагадаємо, у Китаї знайшли місто зі складною системою укріплень віком понад 4000 років.

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