Starship Маска піднявся на 38 км і через нештатну ситуацію вибухнув (відео)

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила перший запуск надважкої ракети Starship 20 квітня. Втім, під час запуску щось пішло не так, ракета вибухнула та впала.

Ця ракета повинна в майбутньому доставити людей на Марс. Про це повідомили у пресслужбі SpaceX.

Перед запуском Маск відзначив, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб. Ракета стартувала з майданчика в Техасі.

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Це найбільша і найважча ракета за всю історію космонавтики, вона призначена для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

Після початку запуску стало відомо, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy – вийшли з ладу. Причина неполадок з двигунами не вказана.

Вже через хвилину ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Ракеті вдалося піднятися на висоту 38 км

Трохи пізніше Starship вибухнула над Мексиканською затокою. SpaceX обіцяє вивчити проблеми, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.

Нагадаємо, у грудні 2022 року компанія SpaceX вивела на орбіту 54 супутники другого покоління (Gen2).

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