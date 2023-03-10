Стилісти назвали 7 речей, від яких треба відмовитися цієї весни

Головні антитренди весни 2023 - що одягнути весною - які речі треба викинути весною 2023

Світові стилісти назвали 7 речей та аксесуарів, які краще не одягати цієї весни. Кілька простих порад допоможуть кожному мати стильний вигляд.

Зокрема експерти з гардеробу рекомендують відмовитися від масивного взуття на користь вінтажного. Детальніше про інші речі, читайте у матеріалі UAportal.

1. Забудьте про масивні кросівки цієї весни.

Масивні кросівки - головні антитренди 2023

Модна стилістка та засновниця Styled by Danielle Даніель Кафієро зауважила, що цією весною варто забути про кросівки з масивною підошвою. Новим трендом стали вінтажні кросівки, які затьмарили масивне взуття.

2. Обирайте сукні-сліпи цієї весни

Головні антитренди 2023 - що одягнути весною

Рейчел Ньюман нагадав, що нині сукні-смоки мають дуже повсякденний вигляд. Тому весною 2023 краще звернути увагу на більш вишуканий та витончений варіант – сукні-сліп.

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3. Джинси вище щиколотки – неактуальні у весняному сезоні. Зверніть увагу на більш мішкуваті варіанти, з вільним кроєм та довгими штанинами.

Головні антитренди 2023 - що одягнути весною

4. Забудьте про крокси та інші ґумові сабо.

Крокси купити цієї весни не варто

Дизайнер з Чикаго Грант Александр вважає, що гумові сабо та крокси весною 2023 краще замінити на звичайні босоніжки чи кросівки, що дихають.

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5. Відмовтеся цієї весни від оверсайз блейзерів та піджаків.

Головні весняні антитренди 2023 - що одягнути весною

Стиліст Грант Александер порадив, особливо чоловікам, відмовитися від надто великих піджаків та блейзерів оверсайз розміру. Не варто перетворювати себе у безформений мішок.

6. Мікроспідниці – антитренд весняного сезону 2023.

Головні весняні антитренди 2023 - що одягнути весною

Стилістка Даніель Кафієро зауважила, що цього сезону особливо актуальними будуть довші джинсові спідниці та шовкові спідниці довжини міді. Їх варто поєднувати з в'язаним заправленим одягом або широким блейзером.

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7. Одягайте правильні сонцезахисні окуляри.

Головні весняні антитренди 2023 - що одягнути весною

Весною трендовими будуть сонцезахисні окуляри з тонкою оправою. Проте найважливіший фактор вибору цього аксесуару – чи підходить він під форму вашого обличчя. Правильно підібрані окуляри завжди будуть більш стильними, приємними та зручними.

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