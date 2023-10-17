Стилісти назвали топ-5 курток осені 2023

Цього сезону в моді будуть куртки зі шкіри та спортивні бомбери, які є не лише зручними, але й дуже стильними. Крім того, варто звернути увагу на стьобані куртки, які мають дуже оригінальний вигляд.

Про це пише Радіотрек.

Шкіра - найактуальніший тренд цього сезону. Щодо популярних моделей шкіряних курток, варіацій багато:

Ностальгійна куртка з широкими плечима. Куртка з фактурним тисненням. Модель зі шкіри різних кольорів. Подовжена куртка, яку можна носити самостійно, дотримуючись тренду "без низу". Версія з вишитими логотипами. Мінімалістична куртка-піджак. Класична шкіряна косуха. Модель з акцентом на талії.

Бомбер

Ця куртка, спочатку розроблена для військових льотчиків, залишається надзвичайно популярною. Вона може бути виконана зі шкіри, матеріалів зі стьобаним ефектом, вовни, мати базовий або яскравий колір. Щодо довжини, в тренді як подовжені, так і короткі моделі.

Стьобана

Стьобані куртки, які цього сезону отримали прізвисько "бабусині", стали надзвичайно популярними. Вони можуть бути в найрізноманітніших варіаціях: класичний хакі, ніжні пастельні відтінки або навіть з дрібними стьобаними візерунками.

Нагадаємо, ми вже писали, які кольори будуть в тренді цього сезону.

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