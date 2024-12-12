Вартість комуналки зросла на 18,7% : яка послуга подорожчала найбільше

Протягом останнього року в Україні відбулося помітне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. За даними Державної служби статистики, з листопада 2023 по жовтень 2024 року сукупне підвищення цін становило 18,7%.

Найсуттєвіші зміни торкнулися сфери електропостачання. Українці почали витрачати на електроенергію на 63,6% більше, що становить найвагоміше подорожчання серед комунальних послуг. Також збільшилася вартість управління багатоквартирними будинками - на 11,4%, та послуг зі збирання побутових відходів - на 6,8%. Про це пише Новини.Live.

Утримання та ремонт житла також подорожчали, ставши на 3,9% дорожчими порівняно з минулим роком. Водночас деякі важливі комунальні послуги залишилися незмінними через введений мораторій на період воєнного стану. Зокрема, це стосується природного газу, гарячої води та опалення.

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Уряд запевняє, що до завершення опалювального сезону 2024/2025 років питання перегляду тарифів не порушуватиметься. Станом на зараз, вартість електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кіловат-годину, а газ від Нафтогазу коштує 7,96 грн за кубометр.

Представники Кабінету Міністрів наголошують на твердій позиції щодо незмінності цін на ключові комунальні послуги. Однак невизначеність зберігається стосовно вартості водопостачання, яка наразі коливається в межах від 24,52 до 45,97 грн.

Попри складну економічну ситуацію, держава намагається утримати баланс між необхідністю покривати витрати комунальних підприємств та захистити населення від надмірного фінансового навантаження.

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