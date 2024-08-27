Коштує як Renault Duster: Hyundai представив новий мінівен, що названий на честь Кусто

Південнокорейський автовиробник Hyundai представив оновлену версію свого великого сімейного мінівена Custo 2025. Автомобіль, названий на честь відомого французького океанографа Жака-Іва Кусто, зберіг свої основні характеристики та привабливий дизайн, проте отримав ряд сучасних технологій та покращень.

Hyundai Custo 2025 пропонує просторий салон, який може вмістити до семи пасажирів. Завдяки своїм габаритам (довжина – 4950 мм, ширина – 1850 мм, висота – 1734 мм) та колісній базі 3055 мм, автомобіль забезпечує комфортну подорож для всієї родини.

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Оновлений Custo оснащений сучасними системами безпеки та комфорту, серед яких:

Світлодіодні фари

Клімат-контроль

Круїз-контроль

Електропривод зсувних дверей

Панорамний дах

Камери кругового огляду

Підігрів та вентиляція сидінь

Системи екстреного гальмування та контролю сліпих зон

Під капотом Hyundai Custo 2025 встановлені бензинові турбомотори об'ємом 1.5 та 2.0 літра, потужністю від 170 до 236 кінських сил.

Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn

Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn

Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn Hyundai Custo 2025. Джерело: custo.beijing-hyundai.com.cn

Ціна Hyundai Custo 2025

Вартість нового мінівена починається від 24 000 доларів США, що робить його доступним для широкого кола споживачів.

Раніше ми повідомляли, що нова Skoda Elroq отримає спеціальне оздоблення з використаних пляшок, старого одягу та рибальських сіток.

Нагадаємо, автовиробник Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT.

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