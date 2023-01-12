Чи варто дивитись фільм "Меню": огляд та відгуки на популярний гастрономічний трилер

Комедійний трилер "Меню" зняв режисер Марк Майлод за сценарієм Сета Рейсса та Вілла Трейсі. Для Майлода "Меню" безперечно стало своєрідним виходом із зони жанрового комфорту, спробою пограти на нервах глядачів, а в чомусь навіть і шокувати.

У 2019 році стало відомо про сценарій цього фільму, він потрапив до так званого чорного списку, що містить найпопулярніші проекти на стадії розробки. Основні зйомки розпочалися лише у вересні 2021 року. Прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2022 року. В Україні фільм вийшов 17 листопада 2022 року.

Сюжет фільму "Меню"

Великий шанувальник кулінарних шоу Тайлер (Ніколас Холт) та його подруга Марго (Аня Тейлор-Джой) вирушають на далекий острів, щоб відвідати звану вечерю геніального шеф-кухаря Джуліана Словика (Рейф Файнс). Щоб потрапити до нього на вечерю, охочим доводиться чекати місяцями та викладати шалені суми. Герої навіть не підозрюють, що за кілька годин довгоочікуваний захід, на якому зібралися всі вершки суспільства, обернеться для них психічним і фізичним тортурами, головним садистом у якому стане той самий знаменитий кулінар.

Фільм "Меню", безперечно, має під собою соціальний підтекст, висміюючи певні вади нашого суспільства та його поділу на "бідних і багатих", "господарів та прислугу" тощо. Однак, з іншого боку, він поданий у вигляді гіперболізованої чорної комедії з гострими, але зрозумілими жартами.

При цьому фільм має кілька сюжетних поворотів, яких не можна було очікувати в процесі перегляду трейлеру. Хоча спочатку здавалося, що там вже розповіли основну суть фільму, але ні, кілька сюрпризів творці фільму приховали.

Як "Меню" сприйняли критики

На Міжнародному кінофестивалі у Торонто фільм отримав здебільшого схвальні відгуки. На IMDb у нього оцінка 7,6 балів з 10, на Rotten Tomatoes – 90% схвалення від критиків та 79% від глядачів, а на Metacritic – 71 бали від кінооглядачів та 7,1 від широкої аудиторії, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки". Як бачимо, маємо той випадок, коли критики та глядачі солідарні в оцінках, тож фільм точно заслуговує на увагу.

При 30 мільйонах доларів бюджету, фільм зібрав 15,5 млн $ у США й Канаді та 6,2 млн $ на інших територіях, що становить 21,7 млн $ у всьому світі станом на 27 листопада 2022 року.

Відгуки українських глядачів

В Україні фільм також сприйняли на високому рівні. Більшість глядачів оцінила задум режисера та соковиту картинку. Не дивлячись на те, що жанр "Меню" може відлякати шанувальників спокійних комедій, цей фільм дозволяє трохи задуматись про важливе та навіть трохи посміятися.

"Фільм супер! Кращий за останній час з усіх мною побачених. (дивлюся багато) Мені здалася очевидною суть; навіть якщо ти досягаєш досконалості в якійсь справі, ніхто цього не оцінить. Не цінно)) Дивитись однозначно. Геніальне кіно. Прекрасна гра акторів. Краса кадру. Що ще ви чекаєте від кіно?" – зазначила дівчина на Кіно-театр.ua.

"Фільм сподобався не дивлячись на всю дикість подій. Чудовий акторський склад і небанальний сюжет. Кровавих сцен буквально три-чотири, можна пережити", – додав ще один користувач ресурсу.

"Непогана сатира над слабкостями та перегинами еліт, які оголює розчарований шеф-творець високої кухні. При цьому сам шеф – маніяк з оберемком дитячих травм. Цікаве видовище, але ніби чогось не вистачило. Можливо хотілося б більше жерсті, властивої фільмам такого типу", – поділився наступний глядач.

Фільм "Меню": трейлер українською

Нагадаємо, UAportal підготував список 5 кращих фільмів, що вийдуть вже в січні 2023 року. Обирайте будь-який з варіантів і не забудьте запланувати собі кіно-вечір на вихідні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!