Страсна п'ятниця: що таке винесення плащаниці та які є заборони цього дня

Страсна п'ятниця – християнське свято, в яке віряни вшановують Страждання Ісуса Христа та Його смерть на хресті. Цього дня у багатьох церквах відбувається винесення Плащаниці – полотна, яке символізує обмотку, у яку Ісуса Христа згорнули після Його смерті на хресті. За легендою, на полотні залишився образ Ісуса, утворений відбитком Його тіла під час Воскресіння. Віряни приступають до Святої Плащаниці з побожністю і цілують її.

Страсна п'ятниця є найсуворішим днем у Страсному тижні. Цей день пов'язаний із святкуванням Великодня, тому його дата змінюється щороку. У 2023 році Страсна п'ятниця відзначається 14 квітня.

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Як відзначають Страсну п'ятницю

У цей день у багатьох церквах не відправляється повна служба Божа, а замість неї проводиться Вечірня з винесенням Плащаниці. Це єдиний день у році, коли таке винесення відбувається. Процесія з Плащаницею складається з трьох обходів навколо церкви, під час яких священики або старші парафіяни несуть полотно. Після останнього обходу Плащаницю кладуть на стіл посередині церкви. Після цього віруючі приступають до неї, щоб поклонитися.

В Галичині на Страсну п'ятницю відбувається особливий ритуал. Замість звичайних дзвонів у церквах грає дерев'яний колотушкар, який б'є по дерев'яній дошці замість дзвона. Це роблять, щоб нагадати вірянам про службу Божу. Діти також приєднуються до цього ритуалу, використовуючи спеціальні калатальця.

Після винесення Плащаниці віряни повертаються додому, щоб відсвяткувати Страсну п'ятницю. Цей день є постом, і тому багато християн відмовляються від м'ясних страв і обмежують свій раціон. Також у цей день багато людей відвідують церкву, де можуть взяти участь у спеціальних ритуалах та молитвах.

Деякі віряни проводять цей день в тиші та молитві, думаючи про страждання та жертву Ісуса Христа за порятунок людства. Це також може бути днем реколекцій, коли віряни віддають собі звіт про своє життя та роздумують про свої гріхи. В будь-якому випадку, Страсна п'ятниця є важливим днем для християн, коли вони згадують про трагічну смерть Ісуса Христа та виражають свою повагу та вдячність за Його жертву.

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Традиції і звичаї Страсної п’ятниці

У багатьох регіонах, Страсна п'ятниця – це день для пекарів. Навіть якщо церква рекомендує завершити підготовку до Великодня в Чистий четвер, народні повір’я рекомендують фарбувати яйця та пекти паски саме в п'ятницю.

Перед роботою обов'язково прочитайте молитву "Отче наш", а потім, коли сказали "Господи, благословіть", починайте замішувати тісто. Також слід пам'ятати, що паска повинна бути пишною та смачною, ніхто не повинен бачити тісто, а коли вона буде випікатися в духовці, не можна голосно розмовляти та гримати дверима.

В цей день категорично заборонено працювати по дому. Прибирання має бути завершено в Чистий четвер. Ті, хто займаються пранням, прибиранням та шиттям у цей день беруть на себе великий гріх – необхідно тільки поститися та молитися, згадуючи страждання Христа.

Вважається великим гріхом працювати на землі. У цей день не можна нічого садити. Говорять, що якщо посіяти пшеницю чи посадити щось в цей день, то врожай не буде.

У Страсну п'ятницю слід утриматися від вживання алкоголю та плотських утіх. Люди, які напиваються в цей день, ризикують стати алкоголіками. Діти, які були зачаті в Страсну п'ятницю, народжуються хворими або в майбутньому стають злочинцями.

Щоб зберегти здоров’я, необхідно відмовитися в Страсну п’ятницю від стрижня волосся та відвідування салонів краси. Також не рекомендується відчиняти ранки, адже в цей день духовні сили людини є найбільш вразливими.

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У багатьох церквах у Страсну п'ятницю відбуваються особливі богослужіння, на яких згадуються страждання Христа. Це може бути Хресна Дорога, Вечірня з чином валяння плащаниці або інші обряди, що відображають глибинний сенс Великодня.

У деяких країнах, наприклад в Іспанії, в цей день проводяться релігійні процесії з використанням символічних образів, таких як хрест та фігури Ісуса Христа.

Загалом, Страсна п'ятниця – це день великого жалю та скорботи за страждання Христа, а також можливість підготуватися до найголовнішого християнського свята – Великодня. В цей день важливо пам'ятати про духовні цінності, молитися та прагнути до духовного зростання.

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