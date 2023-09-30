"Будувати арсенал вільного світу з Україною": Зеленський виступив на міжнародному форумі оборонних індустрій

У Києві стартував перший міжнародний форум оборонних компаній з участю представників з 252 фірм з понад 30 країн. За словами глави держави, на форумі представлені компанії з різних куточків світу, включаючи Європу, Америку, Азію та Австралію.

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Ці 252 оборонні компанії виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті заходу.

Зеленський підкреслив, що головним завданням є забезпечення впевненості вільного світу в можливості захистити своїх громадян та цінності. Він наголосив, що Україна готова разом з міжнародними партнерами будувати сучасний та потужний арсенал для відстоювання власних інтересів та забезпечення миру.

Президент також підкреслив, що Україна активно використовує нові технології для свого захисту та ділиться цим досвідом з іншими країнами-партнерами. Зазначивши, що Україна знаходиться в критичний момент оборонного марафону, Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає Україні досягати цієї мети.

Глава держави також зазначив, що Україна активно розробляє власні оборонні технології, включаючи ракети, дрони та артилерійське озброєння. Він відзначив, що Україна зараз зацікавлена у локалізації виробництва техніки, необхідної для свого захисту, та розробці оборонних систем, які найбільше відповідають потребам українських військових.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

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