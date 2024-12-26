Субсидії 2025: кому підвищать допомогу з 1 січня і як подати заявку на підтримку

У січні 2025 року українці отримуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з опалювальним сезоном 2024−2025 років. Родини, які придбали альтернативні джерела енергії, зможуть отримати субсидію, якщо вартість їхньої генераційної установки не перевищує 150 000 грн.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг та витрати на управління багатоквартирними будинками призначається з моменту подачі заяви і діє до кінця опалювального сезону. Про це пише UAportal.

У період опалювального сезону 2024−2025 субсидії будуть нараховуватися з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Для цього опалювального сезону субсидії будуть розраховані автоматично для всіх осіб, яким було призначено субсидію на неопалювальний період 2024 року або якщо їхня субсидія становила 0,00 грн.

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Отже, громадяни, які вже отримують субсидії або для яких була призначена нульова субсидія в літній період, не повинні подавати додаткові заяви для отримання виплат.

Хто має право звернутися за субсидією в січні

У січні на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2024−2025 необхідно подати заяву у таких випадках:

▪ якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;

▪ якщо було відмовлено в призначенні субсидії на неопалювальний період (через борги, відсутність доходів тощо);

▪ якщо влітку було подано прохання про припинення субсидії, але зараз людина хоче отримувати субсидію на опалювальний період;

▪ якщо змінився склад зареєстрованих осіб або соціальний стан родини.

При зверненні у січні субсидія буде призначена з того місяця, коли була подана заява.

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При розрахунку житлової субсидії у січні 2025 року буде враховано доходи домогосподарств за II—III квартали 2024 року. Для пенсіонерів, якщо субсидія не призначається з початку опалювального сезону, у розрахунок береться розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує тому, з якого призначається субсидія.

Зазначимо, що нарахування за програмами Національний кешбек і Зимова єПідтримка не враховуються як доходи при призначенні житлових субсидій.

Що зміниться в призначенні субсидії у січні

З метою підтримки українців із низькими доходами та вирішення проблем, пов'язаних з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання, у законодавстві були внесені зміни щодо призначення субсидії. Зокрема:

▪ Під час дії воєнного стану, якщо родина використовувала менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП буде виплачуватися в попередньому розмірі і не зменшуватиметься;

▪ Максимальна сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 000 до 100 000 грн;

▪ Якщо родина чи особа придбала генератор для виробництва електроенергії, який допомагатиме забезпечити нормальні умови життя під час війни, вартість такого генератора до 150 000 грн або разовий платіж за кредитом на його придбання не буде враховуватися при призначенні субсидії.

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Як оформити субсидію у січні та які документи потрібні

Для отримання житлової субсидії необхідно подати заяву та декларацію (за стандартними формами).

Залежно від ситуації можуть бути потрібні й інші документи (за наявності). Наприклад:

▪ договір найму (оренди) житла — якщо заявник проживає в орендованій квартирі;

▪ копія договору реструктуризації боргу — у разі наявності заборгованості та укладення такого договору.

За необхідності громадяни можуть надати інші документи, що можуть вплинути на розгляд заяви. Серед них:

▪ документ, що підтверджує факт відсутності особи за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання;

▪ судове рішення про визначення місця проживання;

▪ довідка про внутрішньо переміщену особу;

▪ письмове пояснення щодо доходів, які не внесені до реєстрів Державної податкової служби України.

Куди і як подати документи

Документи для отримання житлової субсидії можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України кількома способами, залежно від зручності:

▪ особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

▪ надіславши поштою за адресою територіального органу Фонду;

▪ онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійний фонд.

Також документи можна подати через уповноважених осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг або через портал Дія.

Раніше ми розповідали, хто може втратити субсидію у 2025 році.

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