Субсидію отримає ще одна категорія українців: хто може претендувати на виплати

Право на отримання житлової пільги надається родинам, які виховують прийомних дітей. Проте, для отримання пільги, існують певні вимоги, зокрема, щодо середньомісячного доходу на одного члена сім'ї, який визначає розмір пільги.

Родини, які мають середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не більший 3,76 тис. гривень, можуть отримати 50% знижку на оплату комунальних послуг, включаючи оплату житла у встановлених нормах, передбачених українським законодавством, повідомили у Пенсійному фонді України.

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Таким родинам надається пільга у розмірі 50% для оплати комунальних послуг, таких як газопостачання, електрика, опалення та інші житлово-комунальні послуги.

Зокрема, пільга поширюється на житлову площу у розмірі 21 квадратного метра на кожного члена родини, що постійно проживає у приміщенні, а також додатково 10,5 квадратного метра на всю родину. В рамках пільги також надається підтримка для користування скрапленим балонним газом для побутових потреб і паливом, якщо у будинку немає центрального опалення.

Однак, якщо середньомісячний дохід родини перевищує 3,76 тис. гривень на одного члена сім'ї, тоді надання житлової субсидії не передбачається.

При призначенні субсидії, ураховують витрати на управління багатоквартирним будинком для домогосподарства прийомної родини, включаючи дітей, які не зареєстровані, але фактично проживають у приміщенні. Для цих дітей розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи, а їх доходи не враховуються у сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидії.

Таким чином, родини, що виховують прийомних дітей, можуть скористатися житловою пільгою, якщо їх доходи відповідають вимогам і встановленим нормативам, що дозволяє знизити витрати на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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