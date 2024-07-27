Надпотужна 'червона' магнітна буря вдарила по Землі: як захиститися

У суботу, 27 липня, геомагнітне поле Землі активоване впливом шестибальної магнітної бурі. Сила геомагнітних коливань сягла червоного рівня небезпечності.

За даними сервісу Meteoagent, у неділю, 28 липня, сила магнітних бур знизиться до трьох балів, а у понеділок, 29 липня, геомагнітні шторми знову посиляться – до 4 балів. Закінчиться липень спокійним геомагнітним полем.

Чи є сьогодні магнітні бурі 2024

Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вас також зацікавить: Як позбутись мігрені всього за 10 хвилин без медикаментів: надійний спосіб не для всіх

Магнітні бурі можуть впливати на людей, особливо на тих, хто чутливий до змін в навколишньому середовищі. Ось деякі можливі симптоми:

Головний біль і мігрень: зміни в магнітному полі можуть викликати напади головного болю.

Підвищена тривожність.

Зниження концентрації та продуктивності.

Порушення сну, безсоння.

Серцево-судинні проблеми, зміни в артеріальному тиску, аритмія.

Як пережити магнітні бурі

Пийте багато води, щоб уникнути зневоднення. Їжте легкі, збалансовані страви, багаті на вітаміни та мінерали. Забезпечте собі достатньо сну і уникайте перевтоми. Обмежте стрес.

Якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!