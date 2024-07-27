Надпотужна "червона" магнітна буря вдарила по Землі: як захиститися
У суботу, 27 липня, геомагнітне поле Землі активоване впливом шестибальної магнітної бурі. Сила геомагнітних коливань сягла червоного рівня небезпечності.
За даними сервісу Meteoagent, у неділю, 28 липня, сила магнітних бур знизиться до трьох балів, а у понеділок, 29 липня, геомагнітні шторми знову посиляться – до 4 балів. Закінчиться липень спокійним геомагнітним полем.
Чи є сьогодні магнітні бурі 2024
Вас також зацікавить: Як позбутись мігрені всього за 10 хвилин без медикаментів: надійний спосіб не для всіх
Магнітні бурі можуть впливати на людей, особливо на тих, хто чутливий до змін в навколишньому середовищі. Ось деякі можливі симптоми:
- Головний біль і мігрень: зміни в магнітному полі можуть викликати напади головного болю.
- Підвищена тривожність.
- Зниження концентрації та продуктивності.
- Порушення сну, безсоння.
- Серцево-судинні проблеми, зміни в артеріальному тиску, аритмія.
Як пережити магнітні бурі
- Пийте багато води, щоб уникнути зневоднення.
- Їжте легкі, збалансовані страви, багаті на вітаміни та мінерали.
- Забезпечте собі достатньо сну і уникайте перевтоми.
- Обмежте стрес.
Якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.
Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!