Син Таїсії Повалій хоче повернути майно матері: шукає адвоката

Денис Повалій, син проросійської співачки та екснардепки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій, заявив про намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо конфіскації майна його матері. Однак його адвокат відмовився від справи через ризики для репутації.

Про це Повалій повідомив у Instagram.У жовтні ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України та постановив конфіскувати автомобіль BMW, нерухомість, а також майнові права на 9 пісень Таїсії Повалій, яка фігурує у справі як пропагандистка та колаборантка.

41-річний Денис Повалій заявив, що його адвокат, який допомагав складати апеляцію, відмовився представляти його інтереси в суді, посилаючись на ризики для власної репутації через підсанкційний статус співачки.

"Шанси на перемогу він оцінив у 3%. Я так і не зрозумів, чи надає суд автоматом обвинуваченому pro bono адвоката, як у серіалі 'Краще дзвоніть Соулу'," — написав Повалій.

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Денис Повалій зазначив, що вже витратив понад 1 тис. євро на підготовку апеляції та готовий продати рояль і більярдний стіл, щоб оплатити послуги юриста, якого він назвав "пітбулем", здатним боротися з системою.

Він також оголосив пошук нового адвоката, якому "втрачати нічого" і який погодиться захищати "чесно нажите добро" його сім’ї.

Повалій заявив, що вважає справу "показовою політичною розправою" та наголосив, що "жодних доказів корупції" з боку його матері під час спілкування з представниками суду він начебто не побачив.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галланта.

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