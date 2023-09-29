Ситна та проста вечеря: рецепт курячих гомілок з печерицями в гірчичному соусі
Курячі гомілки з печерицями в гірчичному соусі за рецептом від Shuba – дуже ситна та смачна страва, яка просто готується.
Інгредієнти:
Курячі гомілки – 8 шт.
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Гірчиця – 2 ст. л.
Печериці – 200 г
Вершки 15% – 150 мл
Часник, зубчики – 2 шт.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Олія соняшникова – 60 мл
Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу
Спосіб приготування:
Гомілки помийте, обсушіть, посоліть і поперчіть. Обсмажте на олії 8 хвилин.
Печериці розріжте на 4 частини. Цибулю наріжте. Обсмажте гриби з цибулею 6-8 хвилин. Потім додайте вершки, гірчицю, посоліть і перемішайте.
У форму для запікання викладіть гомілки, зверху – гриби у соусі та зубчики часнику. Запікайте 30 хвилин при температурі 180°C.
Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузового супу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!