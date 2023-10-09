Танки, артсистеми, комплекс РЛС: підрозділ 'Альфа' показав знищення ворожої техніки (відео)

Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" показав, як завдав втрат Збройним силам Російської Федерації у живій силі та техніці. Зокрема, українські бійці знищили рідкісний комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram. Зазначили, що ніч для українських "вовків" – це час для полювання. А для ворога – жах та втрати від неочікуваних бомбардувань.

Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" додав до свого рахунку ще з десяток підбитої ворожої бронетехніки та рідкісний комплекс РЛС, йшлося в повідомленні.

Таким чином за два тижні українські бійці знищили шість ворожих танків, шість ББМ, три військових авто, комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У", який складався з головної антени, апаратної машини та машини керування. Також було уражено шість артсистем, 27 укриттів та бліндажів.

Читайте також: Бійці СБУ та ЗСУ влаштували потужний "салют" російському ТОС-1А "Солнцепьок" з HIMARS (відео)

А ще близько 90 окупантів перейшли в агрегатний стан "добрива для українських ґрунтів", наголосили в підрозділі "Альфа".

В ролику, який виклала СБУ, видно, як українські військові знищують ворожу техніку та особовий склад за допомогою авіабомб. Після влучних ударів ворог зазнав нищівних втрат.

Нагадаємо, бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за чотири доби знищили 25 танків ворога. Серед них був і новітній танк Т-90 "Прорив".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!