Танки, артсистемы, комплекс РЛС: подразделение 'Альфа' показало уничтожение вражеской техники (видео)

Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" показал, как нанес урон Вооруженным силам Российской Федерации в живой силе и технике. В частности, украинские бойцы уничтожили редкий комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Ночь для украинских "волков" - это время для охоты. А для врага – ужас и потери от неожиданных бомбардировок.

Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" добавило к своему счету еще с десяток подбитой вражеской бронетехники и редкий комплекс РЛС, говорилось в сообщении.

Таким образом, за две недели украинские бойцы уничтожили шесть вражеских танков, шесть ББМ, три военных авто, комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У", состоявший из главной антенны, аппаратной машины и машины управления. Также были поражены шесть артсистем, 27 укрытий и блиндажей.

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А еще около 90 окупантов перешли в агрегатное состояние "удобрения для украинских почв", отметили в подразделении "Альфа".

В ролике, выложенном СБУ, видно, как украинские военные уничтожают вражескую технику и личный состав с помощью авиабомб. После точных ударов враг понес сокрушительные потери.

Напомним, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго за четыре дня уничтожили 25 танков врага. Среди них был и новейший танк Т-90 "Прорыв".

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