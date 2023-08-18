Танкісти показали ефектне знищення позиції окупантів (відео)

Українські військові методично знищують окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, танкісти 33-ї окремої механізованої бригади завдали удару по позиціях ворога.

Вогневе ураження велося танком Leopard. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.

"Танчік відпрацював чисто та не помітно! Хто наступний у черзі на "прибирання"?" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають ударів по позиції окупантів. На наступних кадрах видно влучання снарядів.

Втрати російських загарбників у живій силі не уточнюються. Точний час та місце ведення вогневого ураження не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів.

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