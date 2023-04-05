Текстурні та яскраві: як зробити крашанки на Великдень за допомогою кольорових ниток

Крашанки до Великодня можна не лише гарно фарбувати та варити у різноманітних розчинах для яскравих та незвичайних кольорів, а й декорувати їх нитками та бісером. Деякі умільці роблять й декупаж – технологія декорування різних поверхонь паперовими фрагментами.

Пропонуємо вам дізнатися, як прикрасити варені яйця кольоровими нитками та сплетінням бусинок й бісеру.

Для декорування яєць, їх потрібно спочатку відварити. Колір шкаралупи значення не має, адже поверхня яйця буде повністю задекорована.

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Для оригінальних великодніх яєць треба купити або муліне (кольорові нитки для вишивання), або нитки, що використовуються для в'язання крючком або спицями. А ще вам знадобиться натуральна клейка речовина, аби кріпити нитки до яєць. Використайте білок з яйця – додайте до нього столову ложку цукрової пудри та чайну ложку лимонної кислоти. Збийте всі інгредієнти до стійких піків.

Зварені яйця обмазують клейковиною та обмотують нитками, обережно притискаючи їх, аби вони гарно приклеїлися.

Таким самим способом на яйця можна клеїти бісер, нитки з бусинками та кольорове пшоно. Якщо заморочитися, на яйця з кольорового бісеру можна нанести "вишиванку" – оберіть потрібний візерунок та викладіть бісеринки на змащене клеєм з білка яйце у відповідний малюнок.

Можна нитками прикрасити й вже пофарбовані яйця, тоді можна нитками обгорнути яйця довільно, не замотуючи їх повністю.

Такі крашанки неодмінно сподобаються як дітям, так і дорослим. Веселих свят та перемог у "христосанні".

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині.

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