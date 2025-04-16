'Точно непродуктивна': Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа 'абсурдною'

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його закиди "абсурдними". Це не перший випадок, коли Венс виступає з критикою на адресу українського лідера.

У відповідь на останні висловлювання Зеленського щодо нібито виправдання Венсом повномасштабної агресії Росії, американський віцепрезидент підкреслив, що ще з 2022 року засуджує дії Москви. Водночас він пояснив, що прагнув проаналізувати стратегічні наміри обох сторін, аби краще зрозуміти ситуацію та знайти шляхи її врегулювання, пише Fox News.

На переконання Джей Ді Венса, намагання зрозуміти позицію Росії зовсім не означає моральну підтримку агресора чи виправдання військового вторгнення. Віцепрезидент США наголосив, що важливо визначити, де саме проходять "стратегічні червоні лінії" Москви.

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Окрім того, Венс вважає за необхідне усвідомити, яких цілей у цій війні прагне досягти Україна.

"Мені здається, це доволі абсурдно, коли Зеленський звинувачує уряд США — той самий уряд, який наразі активно підтримує його армію та державу – у нібито проросійській позиції", – зазначив Венс.

Він також підкреслив, що така риторика не лише несправедлива, а й серйозно шкодить конструктивному діалогу.

У розмові з CBS News президент України Володимир Зеленський заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс фактично намагається виправдати дії президента РФ Володимира Путіна.

Зеленський висловив занепокоєння через те, що у Сполучених Штатах дедалі частіше звучать меседжі, які перегукуються з російською пропагандою. На його думку, деякі американські політики досі схильні вважати, що Росія не несе відповідальності за початок війни.

"Це спотворення реальності, зміна тональності та спроба нав’язати мені світогляд, у якому я брати участь не збираюся", – наголосив глава держави.

Президент також зауважив, що Україна ніколи не була ініціатором нападу, а Венс, за його словами, намагається подати РФ у більш сприятливому світлі.

"У мене складається враження, що віцепрезидент США певною мірою виправдовує дії Путіна. Я пояснював: не варто шукати компроміс там, де все очевидно. Є агресор – це Росія, і є постраждала сторона – це Україна", – підкреслив Зеленський.

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