Лише 5 хвилин: як зробити ніжний торт з 5 інгредієнтів без випічки
Вдома завжди має бути щось смачненьке до чаю. А що, якщо зненацька прийдуть гості або після важкого робочого дня захочеться порадувати себе шматочком тортика? Для цього і існують "ліниві" рецепти. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом торту без випічки, про який розповіла фуд-блогерка Поліна. Вам знадобляться лише 5 інгредієнтів та 5 хвилин часу для приготування смаколику. Залишиться лише дочекатись, коли торт застигне і можете насолоджуватись смаком.
Інгредієнти:
- 80 г печива "PETIT BEURRE" з какао
- 80 г печива "PETIT BEURRE" з ароматом вершкового масла
- 2 банани
- 300 г сметани
- 300 г згущеного молока
- 25 г желатину
- 100 мл холодної води
Переходимо до приготування:
Спочатку заливаємо желатин водою та відставляємо.
Банани очищуємо та нарізаємо кільцями.
Беремо печиво та розламуємо на невеличкі шматочки.
Беремо форму (діаметр – 18 см), викладаємо всередину печиво та банан в довільному порядку.
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Для крему поєднуємо сметану та згущене молоко, добре перемішуємо.
Желатин набух, розтоплюємо його в мікрохвильовці (імпульсами по декілька секунд, головне не перегріти).
При постійному помішуванні тонкою стрункою вводимо желатин до крему та добре перемішуємо.
Заливаємо кремом всі інгрідієнти, розрівнюємо лопаткою та відправляємо в холодильник до застигання.
Коли тортик застигне дістаємо його з форми та прикрашаємо какао порошком.
Нагадаємо, як приготувати смачні десерти, якщо у вас є лише за 10 хвилин. Ми знайшли рецепт торту, печива та пудингу, які чудово підійдуть в такій ситуації.
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