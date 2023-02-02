Лише 5 хвилин: як зробити ніжний торт з 5 інгредієнтів без випічки

Вдома завжди має бути щось смачненьке до чаю. А що, якщо зненацька прийдуть гості або після важкого робочого дня захочеться порадувати себе шматочком тортика? Для цього і існують "ліниві" рецепти. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом торту без випічки, про який розповіла фуд-блогерка Поліна. Вам знадобляться лише 5 інгредієнтів та 5 хвилин часу для приготування смаколику. Залишиться лише дочекатись, коли торт застигне і можете насолоджуватись смаком.

Інгредієнти:

80 г печива "PETIT BEURRE" з какао

80 г печива "PETIT BEURRE" з ароматом вершкового масла

2 банани

300 г сметани

300 г згущеного молока

25 г желатину

100 мл холодної води

Торт без випічки

Переходимо до приготування:

Спочатку заливаємо желатин водою та відставляємо.

Банани очищуємо та нарізаємо кільцями.

Беремо печиво та розламуємо на невеличкі шматочки.

Беремо форму (діаметр – 18 см), викладаємо всередину печиво та банан в довільному порядку.

Викладіть печиво та банани у форму

Читайте також: Ці 7 круп не потрібно промивати перед приготуванням

Для крему поєднуємо сметану та згущене молоко, добре перемішуємо.

Желатин набух, розтоплюємо його в мікрохвильовці (імпульсами по декілька секунд, головне не перегріти).

Змішайте сметану із згущеним молоком

При постійному помішуванні тонкою стрункою вводимо желатин до крему та добре перемішуємо.

Заливаємо кремом всі інгрідієнти, розрівнюємо лопаткою та відправляємо в холодильник до застигання.

Коли тортик застигне дістаємо його з форми та прикрашаємо какао порошком.

Нагадаємо, як приготувати смачні десерти, якщо у вас є лише за 10 хвилин. Ми знайшли рецепт торту, печива та пудингу, які чудово підійдуть в такій ситуації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!